В Свердловской области зарегистрировали 4 956 случаев коронавируса за сутки

Общее число инфицированных жителей Среднего Урала приближается к 280 тысячам. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 4 956 новых пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных жителей Среднего Урала приближается к 280 тысячам.

Из больниц региона за день выписалось 1 016 пациентов, перенёсших коронавирус. Суммарное количество выздоровевших свердловчан составляет 201 081. При этом за последние сутки с ковидом было госпитализировано 524 жителя региона. Общее число пациентов, находящихся на лечении, составляет 68 060.

При этом за последний день зафиксировано 11 летальных исходов, вызванных коронавирусом. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 10 128 свердловчан.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области выявили 5 796 новых заболевших ковидом. Абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5904.