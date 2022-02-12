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12 февраля 2022, 14:37

Ещё 203 766 человек в России заразились коронавирусом

Ковидный госпиталь

Санкт-Петербург обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов

В России зарегистрировали ещё 203 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суммарное число подтверждённых случаев заболевания приближается к 14 миллионам.

За минувшие сутки с ковидом госпитализировали 18 597 россиян, что на 3,55 % меньше, чем днём ранее. При этом из больниц выписали 112 658 человек, а общее количество переболевших ковидом россиян составляет 11 134 291.

Санкт-Петербург обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом. В городе на Неве зарегистрировано 21 689 новых случаев ковида, а в столице — 14 336 случаев. В Свердловской области за минувшие сутки выявили 4 956 новых фактов заражения.

Кроме того, в России от ковида умерли ещё 729 человек. Суммарное число жертв опасной болезни составляет 339 542.

Напомним, днём ранее в России было подтверждено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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