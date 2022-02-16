В России за сутки зарегистрировали 179 284 новых случая коронавируса

За сутки в нашей стране выявили 179 284 новых случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в нашей стране выявили 179 284 новых случая коронавируса. С начала пандемии им заразились 14 659 880 россиян.

Всего, по данным на 16 февраля, за последние 24 часа госпитализированы 19 573 человека. Из больниц выписались и выздоровели 172 468 жителей страны. За сутки зарегистрировано 748 летальных исходов, так или иначе связанных с ковидом.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведены 552 тысячи тестов на коронавирус, за весь период — более 270,3 млн лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением остаются 920 524 человека.

Вчера "Областная газета" писала, что в России за сутки выявили 166 631 случай COVID-19. Позавчера зафиксировали 180 456 случаев.