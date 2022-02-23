За сутки в Свердловской области выявили 4 061 случай коронавируса

Диагноз лабораторно подтверждён ещё у 2 374 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4 061 случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 327 773.

Выздоровели за всё время 212 452 свердловчанина, в том числе 1 133 — за последние сутки. На лечении остаются 105,1 тыс. пациентов. Состояние 675 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+2 374), Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска и других свердловских муниципалитетов.

С начала пандемии скончался 10 221 человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 9 летальных исходов, сообщает региональный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о о 3667 новых случаях COVID-19.

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