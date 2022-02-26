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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 февраля 2022, 13:12

За сутки в Свердловской области выявили 4554 случая коронавируса

Женщина в масках и перчатках идёт по улице

Выздоровели за всё время более 215,5 тысяч свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 4554 случая ковида выявили в Свердловской области, по данным на 26 февраля. Общее число инфицированных коронавирусом свердловчан достигло 341 тысячи.

Выздоровели за всё время более 215,5 тысяч свердловчан, в том числе свыше 1000 человек выписались за последние сутки. На лечении остаются более 100 тысяч пациентов. Состояние около 600 из них оценивается как тяжёлое.

Скончались более 10,2 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 10 летальных исходов.

Напомним, что абсолютный суточный рекорд с начала пандемии был поставлен 9 февраля — 5904 случая. Накануне в регионе зафиксировали 4544 случая.

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