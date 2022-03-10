Ещё 51 тысяча россиян заразилась ковидом

Госпитализированы 9 401 россиянин, что на 207,8 % больше, чем сутками ранее. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 51 231 человека. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет 17,2 миллиона.

Госпитализированы 9 401 россиянин, что на 207,8 % больше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё почти 149 тысяч человек. За сутки скончались 665 ковид-пациентов.

Накануне в России выявили 58,7 тысячи заразившихся.

Напомним, что Свердловская область с начала марта несколько дней возглавляла рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Сегодня регион с 2 076 случаями ковида занял третье место, после Башкирии и Санкт-Петербурга.