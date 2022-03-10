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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 марта 2022, 13:32

Ещё 51 тысяча россиян заразилась ковидом

Женщины идут в масках по улице

Госпитализированы 9 401 россиянин, что на 207,8 % больше, чем сутками ранее. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 51 231 человека. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии составляет 17,2 миллиона.

Госпитализированы 9 401 россиянин, что на 207,8 % больше, чем сутками ранее. Выздоровели и выписались из больниц ещё почти 149 тысяч человек. За сутки скончались 665 ковид-пациентов.

Накануне в России выявили 58,7 тысячи заразившихся.

Напомним, что Свердловская область с начала марта несколько дней возглавляла рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Сегодня регион с 2 076 случаями ковида занял третье место, после Башкирии и Санкт-Петербурга.

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