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14 марта 2022, 15:31

В Берёзовском закрывается ковидный госпиталь

больница

Терапевтический корпус Берёзовской ЦГБ вернулся к работе по своему профилю 10 марта. Фото: Галина Соловьёва

Стационарные отделения Берёзовской ЦГБ начинают работу в обычном режиме. Приём профильных пациентов стартует с 8:00 15 марта.

С утра откроется хирургический корпус, который был перепрофилирован для приёма пациентов с COVID-19 месяц назад. Тогда же в целях безопасности была свёрнута работа акушерско-гинекологического корпуса. Он, а также травматологическое отделение будут доступны для посещения.

"Из хирургического корпуса выписаны все пациенты, проходившие лечение от НКВИ. В здании провели санитарную обработку", — рассказали в пресс-службе центральной городской больницы.

Отмечается, что с завтрашнего дня инфекционное отделение детского стационара начинает приём маленьких пациентов. Оно не функционировало из-за ремонта здания.

Добавим, терапевтический корпус Берёзовской ЦГБ вернулся к работе по своему профилю 10 марта.

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