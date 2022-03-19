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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 марта 2022, 13:47

В России зарегистрировали ещё почти 33 тысячи пациентов с COVID-19

Люди в масках

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составляет 17 551 657. Фото: Галина Соловьёва

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составляет 17 551 657. Из них 32 958 пациентов с COVID-19 были зарегистрированы за прошедшие сутки.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, в Москве фиксируется 927 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге 1 472 случая, а в Московской области — 709. Лидерство по суточной заболеваемости до сих пор удерживает Свердловская область, где подтвердили 1 714 новых случаев.

Во всех регионах страны с ковидом госпитализировано 4 564 человека. При этом за сутки выздоровело 95 558 пациентов. Общее число россиян, победивших COVID-19, составляет 16 135 267.

Также сообщается о 495 летальных исходах. Всего в стране от коронавируса скончались 364 058 человек.

Напомним, вчера в России выявили 34 442 случая COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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