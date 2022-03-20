В России зарегистрировано 31 035 новых пациентов с коронавирусом

За минувшие 24 часа выздоровели 74 675 россиян. Фото: Галина Соловьёва

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России зарегистрировал ещё более 31 тысячи новых пациентов. За прошедшие сутки был госпитализирован 2 551 россиянин.

В Москве было выявлено 928 новых случаев заражения ковидом, в Санкт-Петербурге — 1 398 случаев, а в Московской области — 675. Самый высокий уровень заболеваемости среди регионов России до сих пор фиксируется в Свердловской области, где было выявлено 1 670 случаев COVID-19 за последние сутки.

При этом за минувшие 24 часа выздоровели 74 675 россиян. В стране насчитывается уже 16 209 942 факта выздоровления от коронавируса.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 364 492 жертвы COVID-19. Из них 434 человека скончались за последние сутки.

Напомним, что днём ранее в стране было выявлено 32 958 случаев коронавируса.