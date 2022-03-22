Ещё 26 тысяч россиян подхватили коронавирус

В последнее время наблюдается снижение заболеваемости в регионах и в целом по стране. Фото: Полина Зиновьева

За последние 24 часа коронавирус в России подтвердили у 26 394 человек. Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет почти 17,6 миллиона. В последнее время наблюдается снижение заболеваемости в регионах и в целом по стране.

Госпитализированы ещё 7 854 россиянина. Выздоровели и выписались из больниц за сутки 74,9 тысячи человек. Скончались ещё 472 ковид-пациента.

Накануне в России выявили 28,7 тысячи заразившихся.

Напомним, что Свердловская область с начала марта несколько дней возглавляла рейтинг регионов по суточной заболеваемости COVID-19. Сегодня регион с 1 404 случаями ковида снова занял первое место, обойдя Санкт-Петербург (1 309 случаев).

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 282,7 млн лабораторных исследований на ковид, в том числе 149 тысяч — за последние сутки.