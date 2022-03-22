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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 марта 2022, 16:30

Свердловские власти не планируют отменять масочный режим

масочный режим

Свердловчан призвали соблюдать профилактические меры. Фото: Галина Соловьёва

Власти Свердловской области не планируют отменять масочный режим. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замглавы региона Павел Креков.

"Мы снижаемся с очень высоких цифр. И несмотря на то, что действительно у нас произошло кратное снижение заболеваемости, тем не менее даже сегодня показатель выше 1300 случаев ежедневно. Поэтому расслабляться нельзя. И именно поэтому мы не принимаем решение о снятии масочного режима", — заявил замгубернатора. Он также призвал соблюдать профилактические меры.

Напомним, 10 марта на Среднем Урале сняли почти все ограничения по COVID-19. Так, концертные площадки разрешили заполнять на 100 %, отменили QR-код при входе в музеи и госучреждения. При этом масочный режим решили оставить.

В ходе выступления Павел Креков также озвучил следующие моменты:

  • плановый приём постепенно восстанавливается;
  • в регионе достаточно вакцины. Ежесуточно медики вакцинируют около пяти тысяч человек;
  • все пункты вакцинации в поликлиниках открыты. Очередей нет.

Добавим, за сутки в Свердловской области выявили 1 404 случая COVID-19.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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