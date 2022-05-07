По России за сутки подтвердили 5 500 новых случаев коронавируса

За все время пандемии в стране зарегистрировано 18 222 219 случаев заболевания. Фото: Галина Соловьева

В России официально подтверждено еще 5 500 случаев заболевания ковидом. Госпитализировано с коронавирусом 2 562 человека.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, в Москве выявлено еще 387 пациентов, в Санкт-Петербурге — 357, а в Московской области — 259. На Среднем Урале был подтвержден 121 новый пациент с ковидом.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 18 222 219 случаев заболевания, из них 17 596 716 случаев закончились выздоровлением. За прошедший день вылечились 8 649 россиян.

При этом зафиксировано еще 132 летальных исхода. Всего COVID-19 унес жизни 376 828 жителей страны.

Сутками ранее в России был выявлен 5 541 новый заболевший.