В Свердловской области начала работать горячая линия по профилактике клещевых инфекций

Чтобы не пострадать от укуса клеща, необходимо остерегаться заведомо опасных территории (лесов, парков). Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области стартовала горячая линия по вопросам профилактики клещевых инфекций. Она будет работать до 27 мая.

В будние дни с 09:00 до 17:00 свердловчане смогут узнать от эпидемиологов о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей. Специалисты также расскажут, что делать и куда обращаться, если присосался клещ.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области напоминают, что лучшей защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. На сегодняшний день пройти курс вакцинации можно круглогодично, без календарных ограничений.

Звонить можно по телефонам:

Фото: сайт Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Кроме того, консультацию можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555-49-43. Прием заявок осуществляется круглосуточно.

Добавим, по данным на 12 мая, жертвами клещей стали более 4,5 тысяч свердловчан.

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