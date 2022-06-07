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7 июня 2022, 13:30

За сутки в Свердловской области выявили 109 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Граффити о коронавирусе

Накануне сообщалось о 112 заболевших коронавирусом свердловчанах. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 109 граждан подтвердили коронавирус.

138 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 100 зараженных COVID-19, ни один человек с подтвержденной инфекцией не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 259 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 112 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев

Областная газета Свердловской области

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