За сутки в Свердловской области выявили 109 случаев COVID-19

Накануне сообщалось о 112 заболевших коронавирусом свердловчанах. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 109 граждан подтвердили коронавирус.

138 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 100 зараженных COVID-19, ни один человек с подтвержденной инфекцией не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 259 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 112 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.