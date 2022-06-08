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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 июня 2022, 13:41

За сутки в Свердловской области выявили 110 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Больница

Накануне сообщалось о 109 заболевших коронавирусом свердловчанах. Фото: Станислав Мищенко

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 110 граждан подтвердили коронавирус.

169 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 44 зараженных COVID-19, 2 человека с подтвержденной инфекцией скончались.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 646 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 109 случаев коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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