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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 июня 2022, 14:18

За сутки на Среднем Урале выявили 99 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Больница

101 человек за 24 часа выздоровел. Фото: Станислав Мищенко

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 99 человек подтвердили коронавирус.

101 человек за указанный период выздоровел. Госпитализировали за последние сутки 24 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 3 154 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 98 случаев коронавируса.

Напомним, в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев

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Областная газета Свердловской области

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