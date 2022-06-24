За сутки на Среднем Урале выявили 99 случаев COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 99 человек подтвердили коронавирус.
101 человек за указанный период выздоровел. Госпитализировали за последние сутки 24 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.
В целом по России за сутки зарегистрировали 3 154 новых случаев COVID-19.
Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 98 случаев коронавируса.
Напомним, в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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