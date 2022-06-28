За сутки в Свердловской области выявили 102 случая COVID-19

90 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 102 человек подтвердили коронавирус.

90 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки 57 зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за сутки зарегистрировали 2 541 новых случай COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 104 случая коронавируса.

Как ранее писала "Областная газета", в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. В этой связи с 4 июня в Свердловской области отменили масочный режим. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.