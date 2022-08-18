В Екатеринбурге 19 и 20 августа можно будет пройти диспансеризацию и привиться от ковида

Медосмотр будет проходить в передвижных медкомплексах на главных праздничных площадках. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В пятницу, 19 августа, и в День города, 20 августа, жителей Екатеринбурга приглашают пройти диспансеризацию и привиться от коронавируса в рамках программы "Общественное здоровье уральцев". Медосмотр будет проходить в передвижных медкомплексах на главных праздничных площадках.

Сразу три такие машины будут стоять возле центрального входа в ЦПКиО им. Маяковского 19 августа с 10:00 до 18:00. Граждане с екатеринбургской пропиской смогут бесплатно пройти маммографию, флюорографию, ЭКГ, измерить внутриглазное давление и функцию внешнего дыхания, а также сделать анализ крови и мазок на онкоцитологию.

Непосредственно в День города передвижные комплексы будут располагаться на площади Труда и в Преображенском парке Академического микрорайона с 13:00 до 18:00.

В департаменте информполитики Свердловской области напоминают, для того чтобы пройти обследование или сделать прививку от COVID-19, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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