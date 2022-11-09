Свердловские медики рассказали, кому больше подходит назальная вакцинация

Вакцину от коронавируса, введенную внутримышечно, организм пожилых людей переносит более спокойно. Фото: Павел Ворожцов

Медики Свердловской области объяснили, почему людям старше 60 лет от COVID-19 лучше вакцинироваться традиционным способом с помощью внутримышечных инъекций. По данным врачей, для пожилых жителей интраназальное введение препарата может негативно отразиться на организме.

"У них ослабленная иммунная система, они могут недостаточно хорошо ответить на введение вакцины интраназальным способом", — уточнил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов в ходе брифинга.

Для назальной вакцинации Минздрав РФ разрешил использовать "Гам-Ковид-Вак". Такой способ удобен для людей, боящихся уколов. Однако врачи отмечают, что прививка через нос более эффективна для молодых и людей среднего возраста, которые вакцинировались от COVID-19 меньше 6 месяцев назад. Препарат защищает от проникновения вируса слизистые дыхательных путей.

"Такой способ эффективен, когда в коллективе возникает контактность. Выработка иммунитета происходит так же, как и при введении внутримышечной вакцины. Только здесь добавляется выработка гуморального иммунитета, который защищает дыхательные пути. В крови образуются антитела против коронавирусной инфекции", — добавил Александр Харитонов.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Врач отметил, что интраназальную вакцинацию от коронавируса можно совместить с прививкой от гриппа, поставив оба препарата одновременно. В этом случае пациенту будет легче перенести воздействие двух антигенов.

В Свердловской области назальная иммунизация населения от коронавируса уже началась. В регион поступили 300 тысяч насадок на шприцы, их распределяют по медучреждениям Среднего Урала. Первые прививки получили посетители екатеринбургской поликлиники ЦГКБ № 3.

Фото: Павел Ворожцов

"Пациенты довольны, отмечают положительный момент — сладковатый привкус вакцины", — рассказал заведующий поликлиникой № 2 ЦГКБ № 3 Роман Соколов.

По данным медиков, в этом эпидсезоне будут циркулировать не столь агрессивные штаммы коронавируса по сравнению с теми, что были распространены в начале пандемии. Ожидается, что 95% заболеваний будут протекать в легкой форме. Тем не менее врачи призывают свердловчан вакцинироваться. На сегодня на Среднем Урале от COVID-19 привиты 75,5% населения, от гриппа — меньше 30%.

Ранее в Свердловской области уже зарегистрировали первый случай заболевания гриппом, который завезла непривитая женщина из Казахстана.