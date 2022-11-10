В России ученые подготовили к испытаниям вакцину от новых штаммов "омикрона"

Вакцина против штаммов "омикрона" проходит регистрацию. Фото: Галина Соловьева

Вакцина против вариантов штамма "омикрон" ВА.4 и ВА.5, созданная в национально-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, готова к испытаниям. Препарат проходит процедуру регистрации.

Вакцина разработана на основе "Спутника V". В нее внесен обновленный набор антигенов, которые способны бороться с поздними подвидами COVID-19. Из-за изменения антигенного состава препарат должен пройти регистрацию в качестве новой единицы.

"В Белом доме лежит проект постановления правительства о порядке замены антигенного состава действующей вакцины против COVID-19 на новый. Сколько еще он будет лежать до подписания, неизвестно. Наверное, пока новый вариант коронавируса не появится и та вакцина, которую мы сделали полгода тому назад, не перестанет быть актуальной и надо будет делать новую", — цитируют "Известия" директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

По данным ученого, менять антигенный состав в вакцине от коронавируса нужно оперативно, как это делается в случае с гриппом. Ежегодно ВОЗ предоставляет информацию о циркулирующих штаммах, на основе рекомендаций каждая страна, входящая в организацию, выпускает собственную вакцину.

Сообщается, что проект постановления о замене антигенного состава в вакцине от коронавируса прошел общественные обсуждения. Документ направлен на повторное межведомственное согласование.

Напомним, в Свердловской области началась назальная вакцинация против COVID-19. Медики рассказали, каким пациентам она больше подходит.