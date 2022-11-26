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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 ноября 2022, 15:27

Глава Минздрава предупредил об активном распространении свиного гриппа в регионах

  Валерия Белякова
Вакцинация

В России высокую активность вирус свиного гриппа последний раз проявлял в 2009 году. Фото: Галина Соловьева

В текущем эпидемиологическом сезоне наибольшую активность проявит свиной грипп H1N1. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

По данным министра, вместе со свиным гриппом распространение получат риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция. В связи с этим Мурашко рекомендует населению не пренебрегать вакцинацией.

"Поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение", — подчеркнул министр здравоохранения РФ.

Он напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса. От COVID-19 нужно привиться всем, кто вакцинировался больше полугода назад. Также важно сделать прививку от гриппа. Что касается аденовирусной инфекции, то против нее эффективна интраназальная вакцина от COVID-19 "Спутник", которая уже начала применяться в России, передают РИА Новости.

На Среднем Урале для вакцинации населения открыты прививочные пункты в торговых центрах, пройти иммунизацию можно также в поликлиниках по месту жительства. Регион полностью обеспечен вакциной против гриппа для детей и взрослых.

Напомним, в этом году в Екатеринбурга был выявлен первый случай свиного гриппа, заболевшим оказался непривитый ребенок.

Областная газета Свердловской области

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