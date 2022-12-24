На Среднем Урале за сутки выявили 261 случай коронавируса

Роспотребнадзор призывает свердловчан носить маски в общественных местах. Фото: Галина Соловьева

261 новый случай заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 562 221.

Выздоровели за все время 547 295 свердловчан, в том числе 428 — за последние сутки. Госпитализировано еще 34 человека. С начала пандемии скончались 10 899 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 6 986 человек. За все время зарегистрировано 21 757 697 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

Напомним, в преддверии новогодних праздников свердловчане могут бесплатно привиться против гриппа, COVID-19, гепатита В, дифтерии и других заболеваний. Мобильные пункты будут принимать всех желающих в торговых центрах региона до 29 декабря включительно. С графиком их работы можно ознакомиться здесь.

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