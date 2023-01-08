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8 января 2023, 15:50

Суточная заболеваемость ковидом на Среднем Урале продолжает снижаться

люди в масках

Санврачи рекомендуют носить маски в общественных местах. Фото: Галина Соловьева

82 новых случая заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 564 185.

Выздоровели за все время 550 193 свердловчанина, в том числе 124 — за последние сутки. Госпитализировано еще 7 человек. С начала пандемии скончались 10 908 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за последние 24 часа диагноз COVID‑19 подтвердили у 3 127 человек. За все время зарегистрировано 21 826 982 случая, сообщает федеральный оперштаб.

Напомним, накануне сообщалось о 83 новых заболевших в Свердловской области, а днем ранее — о 84.

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