В Березовском 8-летний ребенок заразился корью

Для подтверждения диагноза медики делают анализ крови. Фото: Павел Ворожцов

В Березовском зафиксирован случай кори. Заболевшим оказался непривитый 8-летний ребенок, об этом в своем telegram-канале сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

"Сегодня, 11 апреля, поступило экстренное оповещение из 40-й больницы о возникновении случая кори на территории Березовского городского округа. Заболел ребенок восьми лет, непривитый. Ранее матерью был подписан отказ от всех прививок", — написал Евгений Писцов.

Глава округа добавил, что сейчас в школе, где учится ребенок, собирают информацию о всех непривитых детях и учителях, а также о тех, у кого нарушена схема вакцинации против кори.

Также уточняется число соседей в доме, где проживает семья с зараженным ребенком. Всем жильцам, не имеющим прививку, проведут экстренную вакцинацию. Все контактировавшие с ребенком будут находиться дома, за ними будет установлено медицинское наблюдение.

Корь является вирусным заболеванием, передается воздушно-капельным путем от зараженного человека. Инкубационный период длится от 8 до 28 дней. Симптомы кори: температура до 40 градусов,

насморк,

конъюнктивит,

сухой кашель,

сыпь на теле (проявляется на 4–5-й день). При этом в течение месяца человек может не ощущать никаких симптомов. Для подтверждения заболевания делают анализ крови.

Медики отмечают, что только вакцинация может спасти пациента от необратимых последствий, среди которых гибель, а также появление осложнений после перенесенного заболевания: повреждение мозга, слепота, потеря слуха.

Прививка от кори ставится человеку 2 раза, в первый год жизни и в 6 лет. Люди, не получившие иммунизацию от кори в детстве, прививаются дважды с интервалом не менее 3-х месяцев. После ревакцинации у 95% формируется иммунитет к кори.

Напомним, ранее в Екатеринбурге выявили новые случаи заболевания корью. В Свердловской области начата подчищающая иммунизация от кори.