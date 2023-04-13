Глава свердловского минздрава посетил с официальным визитом Макеевку

Андрей Карлов обсудил с коллегами-медиками вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил подшефный город — Макеевку, находящийся в Донецкой Народной Республике (ДНР). Во время визита он ознакомился с работой перинатального центра, детской поликлиники и городской больницы, сообщает департамент информационной политики региона.

"Цель моего визита — посмотреть, как организовано здравоохранение в Макеевке. Отмечу высокий уровень подготовки врачей, профессионализм среднего медперсонала. Донецкий медицинский университет достойно справляется с задачей подготовки кадров для местных медучреждений. Оборудование, которое имеется в распоряжении медиков, неплохое, но есть потребность в приобретении дополнительных единиц техники", — отметил Андрей Карлов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область ранее направила перинатальному центру Макеевки больше 100 единиц медицинского оборудования. Также в донецкий город поступила партия современных аппаратов для наркоза, ИВЛ и высокоточное лабораторное оборудование. Аппаратура позволит медикам более качественно и эффективно оказывать помощь новорожденным и их мамам.

Сегодня уральские врачи на базе больниц Екатеринбурга обучают медиков из Макеевки работе на новом оборудовании. Данная работа позволяет наладить взаимодействие и закладывает основу для дальнейшего повышения уровня квалификации врачей из подшефного города.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Очень важным для нас является обмен опытом. Например, специалисты перинатального центра в данный момент проходят обучение в Екатеринбурге у местных врачей. Я думаю, что в тесном взаимодействии с минздравом Свердловской области и с руководством региона мы найдем новые точки соприкосновения", — подчеркнула заместитель министра здравоохранения ДНР Анастасия Мартынова.

Соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и Макеевкой было заключено летом 2022 года. Сегодня регион является лидером среди российских субъектов по объему оказанной гуманитарной помощи Донбассу.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин отметил вклад Свердловской области в восстановление новых территорий России.