В Екатеринбурге полыхал дом с автомойкой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на площади 300 "квадратов" полыхал двухэтажный частный дом и пристрой с расположенными в нём автомойкой и шиномонтажной мастерской. Информация об инциденте в Косьвинском переулке поступила на пульт диспетчера в 09:42.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Несмотря на это, огнеборцам удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

В 10:50 пожар был локализован, в 11:24 открытое горение ликвидировано. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте работают 20 спасателей и семь единиц спецтехники.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Причина происшествия устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, как ранее сообщалла "Областная газета", накануне поздно вечером в квартире на девятом этаже жилого дома по ул. Серова произошёл пожар. К месту происшествия выезжали 23 сотрудника МЧС. Огнеборцы эвакуировали из здания 48 человек, в том числе семь детей. Есть погибший.