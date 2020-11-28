На севере Свердловской области нашли тело второго рыбака, провалившегося под лёд на снегоходе

Спасатели уже извлекли тело погибшего из воды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В севере Свердловской области завершилась поисковая операция на реке Пелым. Спасатели нашли тело второго рыбака, провалившегося под лёд на снегоходе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели уже извлекли тело погибшего из воды.

Напомним, от трагедии стало известно 19 ноября. Двое мужчин на снегоходе провалились под лёд в районе озера Шемпат в городском округе Пелым. Для проведения поисковой операции в район происшествия выдвинулись спасатели ивдельского поисково-спасательного отряда Службы спасения региона. В прошлые выходныеспасатели нашли тело одного из рыбаков. Также в ходе проведения поисков из воды извлекли снегоход.

В общей сложности, поисковая операция продолжалась восемь дней. В ней были задействованы 20 человек, включая водолазов и добровольцев. За это время было обследовано 4200 кв.м. дна реки, 1200 кв.м. береговой зоны вниз по течению. Кроме того, в 10 км вниз по течению от места происшествия спасатели перегородили реку кольями. Работы осложнялись завалами в русле реки и плохой видимостью в воде.

Добавим, что с момента становления льда на водоёмах Свердловской области произошло восемь ЧП, в результате которых погибли шесть человек.