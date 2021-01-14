Екатеринбургские полицейские помогли замерзавшей 8-летней девочке вернуться домой

Полицейские из подразделения ГИБДД УМВД по Екатеринбургу помогли восьмилетней девочке, которая замерзала на автобусной остановке, добраться до дома. Она ждала транспорт около часа.
Пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полка ДПС, старший лейтенант полиции Владислав Паскида и прапорщик Александр Безбородов, во время патрулирования территории заметили на автобусной остановке на улице Савкова плачущего ребёнка. Инспекторы остановились, чтобы узнать, в чём дело.
Выяснилось, что восьмилетняя девочка направлялась домой в посёлок Медный после уроков во вторую смену в школе. Она ждала свой автобус больше часа. За это время у неё разрядился телефон, и она очень замёрзла.
Полицейские посадили её в служебную машину и довезли до дома. Когда мама увидела дочь в сопровождении сотрудников ДПС, она не поняла, в чём дело. После выяснения обстоятельств мама поблагодарила автоинспекторов за помощь второкласснице.
"Руководством ГУ МВД по Свердловской области всем постам ГИБДД поставлена задача регулярно патрулировать трассы с целью оказания помощи гражданам, оказавшимся из-за резкого похолодания в трудной жизненной ситуации", - заявил полковник Горелых.
Напомним, сегодня утром "Областная газета" сообщала о небольшом потеплении на Среднем Урале и последующем возвращении в регион 30-градусных морозов. В ночь на пятницу будет до -17...-22, в горах и низинах до -26. Днём 15 января синоптики прогнозируют до -9...-14, на севере до -19, на крайнем юге до -5 градусов.
Также сотрудники МЧС предупредили уральцев о сильном ветре, снегопаде и метели, которые ожидаются в Свердловской области 15 января.