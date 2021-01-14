Екатеринбургские полицейские помогли замерзавшей 8-летней девочке вернуться домой. Фото: пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские из подразделения ГИБДД УМВД по Екатеринбургу помогли восьмилетней девочке, которая замерзала на автобусной остановке, добраться до дома. Она ждала транспорт около часа.

Пресс-секретарь главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полка ДПС, старший лейтенант полиции Владислав Паскида и прапорщик Александр Безбородов, во время патрулирования территории заметили на автобусной остановке на улице Савкова плачущего ребёнка. Инспекторы остановились, чтобы узнать, в чём дело.

Выяснилось, что восьмилетняя девочка направлялась домой в посёлок Медный после уроков во вторую смену в школе. Она ждала свой автобус больше часа. За это время у неё разрядился телефон, и она очень замёрзла.

Полицейские посадили её в служебную машину и довезли до дома. Когда мама увидела дочь в сопровождении сотрудников ДПС, она не поняла, в чём дело. После выяснения обстоятельств мама поблагодарила автоинспекторов за помощь второкласснице.

"Руководством ГУ МВД по Свердловской области всем постам ГИБДД поставлена задача регулярно патрулировать трассы с целью оказания помощи гражданам, оказавшимся из-за резкого похолодания в трудной жизненной ситуации", - заявил полковник Горелых.

Напомним, сегодня утром "Областная газета" сообщала о небольшом потеплении на Среднем Урале и последующем возвращении в регион 30-градусных морозов. В ночь на пятницу будет до -17...-22, в горах и низинах до -26. Днём 15 января синоптики прогнозируют до -9...-14, на севере до -19, на крайнем юге до -5 градусов.

Также сотрудники МЧС предупредили уральцев о сильном ветре, снегопаде и метели, которые ожидаются в Свердловской области 15 января.