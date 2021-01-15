За три часа в ГИБДД Екатеринбурга поступило 17 сообщений о ДТП

За утро в ГИБДД Екатеринбурга поступило 17 сообщений о ДТП. Фото: Александр Зайцев

На дорогах Екатеринбурга в утренние часы фиксировались 8-балльные пробки. Снегопад и сильный ветер, которые способствовали образованию гололёда, стали причиной многочисленных аварий.

По данным отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, с 07:00 до 10:00 в дежурную часть поступило 17 телефонных сообщений о ДТП, в одном случае – с пострадавшим. Данный инцидент произошёл в 07:30 на Волгоградской.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и наехал на дорожный знак, который упал на пешехода. В результате аварии травму головы получила 21-летняя девушка. Она госпитализирована.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция просит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких манёвров. Чтобы не мешать снегоуборочной технике, водителям необходимо убрать транспортные средства, припаркованные на проезжей части.

Напомним, оформить ДТП можно на ул. III Интернационала, 15, Раевского, 9, Машиностроителей, 53а и Новинской, 13. Сотрудники этих подразделений работают в круглосуточном режиме.