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Общество / Происшествия
19 января 2021, 11:55

Власти Екатеринбурга рассказали, как жильцам затопленного дома на Пехотинцев возместить ущерб

жилой дом

Власти Екатеринбурга рассказали, как жильцам затопленного дома на Пехотинцев возместить ущерб. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге жильцы затопленного на улице Пехотинцев дома могут возместить ущерб. Власти города рассказали, что для этого нужно.

По данным пресс-службы мэрии, для возмещения ущерба пострадавшим жильцам необходимо сделать независимую экспертизу, составить совместно с управляющей компанией дефектную ведомость и акт о сумме нанесённого ущерба. Далее с пакетом документов нужно обратиться в суд.

Напомним, накануне вечером произошла авария в доме на улице Пехотинцев, 21б. Из-за сорванного крана пожарного гидранта затопило несколько этажей 14-этажки.

В 19:30 специалисты ООО "УК «РЭМП Железнодорожного района" перекрыли воду и приступили к ликвидации последствий ЧП. Для просушки лифтовых шахт были установлены тепловые пушки, а для уборки лестничных маршей – вызвана клининговая компания. 

В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Проверяется отснятый материал с видеокамер.

Добавим, это не первый подобный инцидент в Екатеринбурге за последнее время. В минувшие выходные потоп случился в 18-этажном жилом доме на улице Академика Вонсовского, 21. Там вырвало вентильную головку крана пожаротушения.

Напомним, 15 января на Сортировке произошла коммунальная авария. Вода коричневого цвета растеклась по улице Пехотинцев.

Областная газета Свердловской области

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