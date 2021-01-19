Власти Екатеринбурга рассказали, как жильцам затопленного дома на Пехотинцев возместить ущерб

Власти Екатеринбурга рассказали, как жильцам затопленного дома на Пехотинцев возместить ущерб. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге жильцы затопленного на улице Пехотинцев дома могут возместить ущерб. Власти города рассказали, что для этого нужно.

По данным пресс-службы мэрии, для возмещения ущерба пострадавшим жильцам необходимо сделать независимую экспертизу, составить совместно с управляющей компанией дефектную ведомость и акт о сумме нанесённого ущерба. Далее с пакетом документов нужно обратиться в суд.

Напомним, накануне вечером произошла авария в доме на улице Пехотинцев, 21б. Из-за сорванного крана пожарного гидранта затопило несколько этажей 14-этажки.

В 19:30 специалисты ООО "УК «РЭМП Железнодорожного района" перекрыли воду и приступили к ликвидации последствий ЧП. Для просушки лифтовых шахт были установлены тепловые пушки, а для уборки лестничных маршей – вызвана клининговая компания.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося. Проверяется отснятый материал с видеокамер.

Добавим, это не первый подобный инцидент в Екатеринбурге за последнее время. В минувшие выходные потоп случился в 18-этажном жилом доме на улице Академика Вонсовского, 21. Там вырвало вентильную головку крана пожаротушения.

Напомним, 15 января на Сортировке произошла коммунальная авария. Вода коричневого цвета растеклась по улице Пехотинцев.