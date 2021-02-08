Пожар в высотке на Белинского в Екатеринбурге обошёлся без жертв

Пожарным пришлось вскрывать металлические двери, чтобы потушить огонь Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувший понедельник для пожарных в Екатеринбурге начался поистине тяжело: в 7:08 утра поступил тревожный сигнал о пожаре в высотке по адресу улица Белинского, 83. Пожару в 23-этажном офисном здании присвоили повышенный третий ранг, возгорание тушили несколько часов.

– На момент прибытия первых подразделений полностью горела электропроводка в щитовых с первого по одиннадцатый этаж, затем огонь стал подниматься выше, – сообщил «Облгазете» заместитель начальника Главного управления МЧС по Свердловской области Валерий Казаков. – Внутри, особенно на верхних этажах, было плотное задымление.

На видео, выложенных в сети очевидцами, видно, как густой дым вырывается сразу из нескольких окон верхних этажей. Сначала площадь пожара составляла 30 квадратных метров, затем увеличилась до ста. Всего на месте работали 24 единицы спецтехники, 75 человек личного состава и 20 звеньев газодымовой защитной службы. Несмотря на раннее утро, в здании оказались люди. Пожарные эвакуировали 24 человека, восемь из них вывели по лестнице с помощью дыхательных аппаратов. Три человека, получившие отравление продуктами горения, попали в больницу.

– Сложность заключалась в том, что все электрощитовые находились за прочными металлическими дверями с замками, и их пришлось срезать, на что ушло немало времени, – подчеркнул Валерий Казаков. – На верхних этажах работу пожарных затрудняли высокая температура и сильное задымление.

Наиболее вероятной причиной пожара по горячим следам называют короткое замыкание в электрощитовой. Так ли это, предстоит выяснить в ходе расследования, которое проводит прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга.

Отметим, что начало этого года стало поистине «урожайным» на пожары на Среднем Урале (см. «ОГ» №3 от 13.01.2021 и №20 от 05.02.2021). Как сообщили «Облгазете» в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, с первых чисел 2021 года в нашем регионе произошло 396 пожаров – на 66 больше, чем за этот же период 2020 года. Также увеличилось число погибших и пострадавших. Нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования стали причиной 170 пожаров.