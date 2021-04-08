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Общество / Происшествия
8 апреля 2021, 16:25

На Среднем Урале половодье нарушило сообщение с девятью населёнными пунктами

половодье

Риск подтопления есть в 46 населённых пунктах. Фото: Алексей Кунилов.

Жителям Свердловской области сообщили о начале весеннего половодья. На сегодняшний день от "большой земли" отрезаны девять населённых пунктов.

В них проживает 1,2 тысячи человек. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Он также отметил, что риск подтопления есть в 46 населённых пунктах, где проживает 6,5 тысячи человек. Речь в том числе идёт о Качканарском округе, Ирбите, Байкаловском муниципальном образовании, Карпинске и Каквинских Печах (ГО Карпинск). Жителей посёлка планируется отселить до начала половодья.

По словам Алексея Кузнецова, при нарушении сообщения с населёнными пунктами есть возможность организовать паромные, лодочные переправы.

Ранее "Облгазета" сообщала, что во время паводка на Среднем Урале будет открыто 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек.

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Областная газета Свердловской области

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