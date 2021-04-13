В Асбесте выясняют обстоятельства смерти ребёнка, попавшего под лёд

Течением мальчика затянуло под лёд. Фото: Нина Георгиева.

В Асбесте утонул 7-летний мальчик. Следственным комитетом организована доследственная проверка.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, инцидент произошёл в посёлке Красноармейский 9 апреля. По предварительным данным, ребёнок с двумя товарищами отправился в район моста через реку Островную, где под проезжей частью автодороги располагается труба-протока.

Мальчик решил помыть руки и угодил в воду. Течением его затянуло под лёд. Находившиеся рядом друзья попытались самостоятельно помочь, но безуспешно. Они обратились за помощью. Из воды их товарища достал мужчина, проезжающий неподалёку от места происшествия. Однако медикам не удалось спасти жизнь мальчика.

По данному факту следственным отделом по Асбесту СК России по Свердловской области организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти ребёнка проводится судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято позже.

Согласно информации начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, ребёнок воспитывался отцом, дедушкой и бабушкой.

"Если бы на обратной стороне трубы лёд растаял, Даниила (погибший ребёнок) снесло бы быстрым течением, и он остался бы жив, но в конце трубы лёд был ещё крепкий, и под него мальчик ушёл, захлебнувшись. Дабы после случившегося подобные ЧП не повторялись, руководством ОВД Асбеста в адрес собственника дороги направлено официальное письмо с требованием установить ограждения на этом участке", - отметил полковник Горелых.

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