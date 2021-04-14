Пожарники предотвратили возгорание 30 домов в Талице

На площади 20 гектар горела сухая трава. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Свердловские спасатели потушили пожар в посёлке Маян в Талицком городском округе, который мог перекинуться на 30 частных домов. На площади 20 гектар горела сухая трава.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 11:49, а первые пожарные прибыли на место к 12:00.

Из-за ветреной погоды создавалась угроза перехода огня на близлежащие жилые дома - пожар подошёл к ним на расстояние 50 метров. От ближайшего гидранта, находившегося в 800 метрах от пожара, огнеборцы провели магистральную линию. Для предотвращения распространения пожара сотрудники МЧС провели опашку населённого пункта.

В течение трёх часов пожарным удалось локализовать возгорание на площади 20 гектар. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 8 единиц спецтехники.

Напомним, сегодня утром в Екатеринбурге потушили крупный пожар в частном секторе на ул. Соболева. На площади 350 кв. м сгорели частный дом, надворные постройки, частный гараж и 4 автомобиля.

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