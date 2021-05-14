В Екатеринбурге локализовали огонь на крыше восьмиэтажного дома. Фото

Огонь распространился не только по крыше, но и охватил чердак и верхние этажи. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге спасатели продолжают тушить огонь на крыше восьмиэтажного дома на Шейнкмана, 19. Спасены 6 жильцов, пострадавших нет.

На место происшествия выезжал фотокорреспондент "Областной газеты". н сообщил, что на месте развёрнут штаб пожаротушения. Вокруг дома на безопасном расстоянии собралась толпа очевидцев. Огонь распространился не только по крыше, но и охватил чердак и верхние этажи. Воду на крышу подают подъёмники и автолестницы.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, что возгорание произошло 14 мая около 13:00. В 15:24 огнеборцы локализовали пожар. Открытое горение было ликвидировано в 16:49. Площадь возгорания составляет 500 "квадратов".

"Принимаются все меры для ликвидации открытого горения.Тушение осложняется плотной задымлённостью, на месте пожара работают 6 звеньев газодымозащитников. На месте работают психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Для ликвидации пожара привлечены от РСЧС 75 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 61 человек и 17 единиц техники", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва