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18 мая 2021, 14:02

Названа причина смерти белого медведя в Екатеринбургском зоопарке

белый медведь Умка

23-летний белый медведь Умка умер 20 апреля. Фото: Екатеринбургский зоопарк.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту гибели белого медведя в Екатеринбургском зоопарке. Животное скончалось из-за кровоизлияния в мозг.

Это выяснили сотрудники кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ. Отмечается, что "комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени". Кроме того, при патологоанатомическом вскрытии в полости желудка животного был обнаружен мяч.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, гибель белого медведя показала, что сотрудниками зверинца принимаются недостаточные меры, направленные на обеспечение безопасности животных. В связи с этим в адрес директора зоопарка было внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбургском зоопарке умер 23-летний белый медведь Умка. 29 апреля прокуратура начала проверку.

Умка прибыл в уральскую столицу 24 апреля 1998 года. Он родился в дикой природе, но рано остался без матери, поэтому попал в зоопарк. На Урал он прилетел спецрейсом с Чукотки через Москву. Теперь в Екатеринбургском зоопарке остался только один белый медведь – подруга Умки Айна.

Областная газета Свердловской области

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