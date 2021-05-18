Названа причина смерти белого медведя в Екатеринбургском зоопарке

23-летний белый медведь Умка умер 20 апреля. Фото: Екатеринбургский зоопарк.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту гибели белого медведя в Екатеринбургском зоопарке. Животное скончалось из-за кровоизлияния в мозг.

Это выяснили сотрудники кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ. Отмечается, что "комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени". Кроме того, при патологоанатомическом вскрытии в полости желудка животного был обнаружен мяч.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, гибель белого медведя показала, что сотрудниками зверинца принимаются недостаточные меры, направленные на обеспечение безопасности животных. В связи с этим в адрес директора зоопарка было внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбургском зоопарке умер 23-летний белый медведь Умка. 29 апреля прокуратура начала проверку.