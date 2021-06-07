Уже 16 человек утонули в свердловских водоёмах

Чаще всего тонут нетрезвые граждане и дети, оставшиеся без присмотра взрослых. Фото: Галина Соловьёва.

С начала тёплого периода времени на водных объектах Свердловской области произошло 16 инцидентов. Погибли 12 взрослых граждан и четверо несовершеннолетних 7, 12, 15 и 16 лет.

По количеству несчастных случаев отличились Каменск-Уральский, Нижнетуринский и Каменский городские округа, а также муниципальное образование Алапаевское. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.

По её данным, чаще всего тонут нетрезвые граждане и дети, оставшиеся без присмотра взрослых. По последним она привела статистику. Так, за весь 2020 год было зарегистрировано 18 смертей, за аналогичный период (в сравнении с текущим периодом) - три случая. За 2019 год - утонули 16 юных свердловчан.

Для предупреждения таких происшествий в регионе проходят рейды. На сегодняшний день проведено более 400 патрулирований мест отдыха. Только в Сысертском ГО составлено свыше 20 материалов об административных правонарушениях.

Читайте также:

В Свердловской области разрешение от МЧС на работу получил только один пляж.

В Свердловской области на "диком" пляже утонул 15-летний подросток.