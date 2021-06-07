В Свердловской области разрешение от МЧС на работу получил только один пляж

Жители Свердловской области уже открыли купальный сезон. Однако по данным на 7 июня, в регионе нет безопасных для купания водоёмов. Также известно, что разрешение от МЧС на работу получил только один пляж.
Речь идёт о пляже, расположенном в Новоуральском городском округе. Только он освидетельствован и допущен к эксплуатации, сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных в ходе сегодняшней пресс-конференции.
Она отметила, что по заявке от владельцев пляжей в главке готовы выехать на место и осмотреть зону отдыха. Ирина Каменных также озвучила основные требования к пляжам. В соответствующий перечень входят:
- наличие водолазного обследования дна;
- организация поста спасателей;
- создание технических условий – раздевалки, туалета и фонтанчиков для питьевой воды;
- наличие сотовой связи;
- наличие медпомощи.
Напомним, ранее санврачи определили список свердловских водоёмов, где можно отдыхать, но нельзя купаться.
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