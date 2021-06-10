Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия. Фото: предоставлено Валерием Горелых.

Полиция Лесного установила личности погибших и пострадавших в ДТП с автобусом. Жертвами инцидента стали шесть человек, в том числе три женщины и трое мужчин.

Среди погибших - женщины 1971, 1984, 1964 годов рождения, мужчины – 1963, 1977, 1959 годов рождения. Среди пострадавших - четыре женщины 1997,1957, 1970, 1967 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также раскрыл новые подробности аварии. По его данным, у автобуса «ПАЗ», который съезжал с крутого спуска в посёлке Горный по ул. Калинина, отказали тормоза. Поняв это, водитель транспортного средства подал звуковые сигналы. В свою очередь кондуктор призвала пассажиров сгруппироваться и держаться за поручни. В районе дома № 55 автобус пробил ворота промышленного предприятия. В результате ворота придавили нескольких человек, остальные были травмированы автобусом.

Известно, что за рулём находился мужчина 1964 года рождения. Его водительский стаж составляет 31 год, из них 28 категории «Д». По результатам освидетельствования признаков опьянения водитель не имеет.

В настоящее время полиция выясняет, проводилась ли предрейсовая проверка автобуса. Инспекторы ГИБДД опрашивают механика и руководителя автопредприятия. На место ДТП вылетели три вертолёта, они доставят тяжело раненых в больницы. Четверых - в клиники столицы Урала и одного - в Челябинскую область.

Ранее стало известно, что в связи с инцидентом глава региона Евгений Куйвашев дал поручения свердловскому правительству и администрации муниципалитета.

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