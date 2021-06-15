В Верхней Пышме ночью тушили ангар с газовыми балонами

Спасателям удалось не допустить взрывов и распространения огня на соседние строения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Огонь вспыхнул после 4:00 15 июня на ул. Петрова в Верхней Пышме. На площади 800 кв. м горел ангар с газовыми балонами.

Спасателям удалось не допустить взрывов и распространения огня на соседние строения.

"В 05:37 пожар был локализован, в 06:02 открытое горение ликвидировано, пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы 11 единиц спецтехники, 42 человека личного состава", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что в эти выходные на Среднем Урале произошло много пожаров. Горели леса, дома и нежилые строения. Из-за этого в ряде свердловских городов, в том числе в Екатеринбурге стоял запах гари.

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