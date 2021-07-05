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5 июля 2021, 07:44

В Екатеринбурге снова вспыхнул пожар в садах на Чусовском тракте

Пожар в садовом доме

Установлено, что на площади 100 кв. м сгорели внутренняя отделка деревянного садового дома и хозяйственный сарай. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 5 июля 15 спасателей тушили пожар в садах на Чусовском тракте. Там горели садовый дом и сарай на площади 100 кв. м.

Возгорание в Екатеринбурге произошло накауне вечером, однако потушить огонь удалось только после 3:00. Установлено, что на площади 100 кв. м сгорели внутренняя отделка деревянного садового дома и хозяйственный сарай.

По данным местных СМИ, из дома не смогли спасти хозяина. Однако в ГУ МЧС по Свердловской области о пострадавших при пожаре не сообщают.

Этой весной уже был пожар в садах на Чусовском тракте. Тогда от одного дома огонь перекинулся на 13 жилых построек в СНТ "Луч". После крупного пожара туда приезжал губернатор Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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