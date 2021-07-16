Жертвами наводнения на западе Германии стали 80 человек

Число жертв наводнения на западе Германии достигло 80 человек. Без вести пропавшими считаются 1,3 тысячи человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона в ФРГ.

В Германии из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Это привело к затоплению улиц, обрушению домов и нарушению водоснабжения и электроснабжения. В ряде городов на западе ФРГ введён режим ЧС. Метеорологи прогнозируют, что ливни продлятся до вечера пятницы, 16 июля.

В округе Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц) нет информации о местонахождении более 1000 человек. Всего там проживают 130 тыс. человек. Эту информацию распространила пресс-служба округа, передаёт ТАСС.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - цитирует сообщение ТАСС.

Из-за ливней более 56 тыс. жителей города Эшвайлер остались без питьевой воды - наводнение повредило водопроводную систему. В течение дня в городе эвакуируют местную больницу. Около 165 тыс. человек остались без электричества.

Власти земли Рейнланд-Пфальц собираются выделить 50 млн евро на кратковременную поддержку пострадавших, говорится на сайте региона.

Презижент РФ Владимир Путин направил в адрес президента и канцлера страны соболезнования. "Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.