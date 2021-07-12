Евгений Куйвашев дал месяц на устранение последствий паводка в Верхней Салде

Проверить исполнение поручения губернатор собирается лично - приедет с проверкой по истечении названного срока. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Верхнюю Салду и ознакомился с последствиями наводнения. Он пообещал жителям, что последствия непогоды устранят за месяц.

Глава региона осмотрел подтопленные дома и поговорил с местными жителями. Люди жаловались на уничтоженный урожай и испорченное имущество. Компенсации в 10 тысяч недостаточно, чтобы устранить все повреждения.

"Очень неприятно, когда стихия вмешивается в твою обыденную жизнь. Сегодня перед комиссией по чрезвычайным ситуациям стоит задача оценить ущерб от потери урожая. Также в течение недели должны подсчитать нанесённый ущерб и представить информацию о том, какая инфраструктура общего пользования была нарушена. В зависимости от объёма будем ставить задачи по устранению последствий, конечно, в максимально сжатые сроки", - заявил глава региона.

В личных беседах с жителями Евгений Куйвашев пообещал, что все последствия устранят в течение месяца после уточнения нанесённого ущерба. Проверить исполнение поручения он собирается лично - приедет с проверкой по истечении названного срока.

Как писала "Областная газета", 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была организована ликвидация последствий ЧП. Введён режим ЧС для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Жители подтопленных районов Свердловской области начали получать материальную помощь от властей.