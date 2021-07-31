Владимир Путин обсудил с Реджепом Эрдоганом лесные пожары в Турции

Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Guardian News.

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили ситуацию с лесными пожарами в южных районах Турции.

"Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку", - говорится на сайте Кремля.

Главы государств также поговорили об актуальных вопросах российско-турецкого сотрудничества. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган дали положительную оценку итогам прошедшего ранее заседания двусторонней Межведомственной комиссии. Кроме того, президенты выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по реализации договорённостей в торгово-экономической и энергетической сферах.

Напомним, масштабные лесные пожары начались в Турции во второй половине июля, а к концу месяца огонь начал подбираться к курортной зоне. 29 июля в Мармарисе на западе Турции началась эвакуация постояльцев отелей.

В пятницу, 30 июля, Генконсульство РФ в Анталье попросило туристов в Турции быть готовыми к эвакуации. Кроме того, им рекомендовано следовать указаниям местных властей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.