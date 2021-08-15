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15 августа 2021, 21:03

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 724 человек

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 724 человек. Также известно о пострадавших.

По данным управление гражданской защиты республики, 500 человек погибли в департаменте Юг, 100 - в департаменте Гранд-Анс, 122 - в департаменте Нипп, ещё два - на северо-западе страны. Свыше 2,8 тыс. человек пострадали, передаёт ТАСС. Отмечается, что ООН работает с местными властями и готова оказать дальнейшую поддержку.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити в субботу утром. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

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Областная газета Свердловской области

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