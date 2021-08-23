Площадь всех лесных пожаров в Свердловской области составляет 1 768 га

Более 1 000 га уже локализованы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Суммарно на территории Свердловской области горят 1 768 га леса. На данный момент в регионе зафиксированы 29 возгораний.

Площадь двух крупнейших пожаров в лесах Свердловской области составляет 1 300 га, сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов на пресс-конференции. Под Камышловом огнём охвачены 800 га леса, под Первоуральском, вблизи озера Глухого, за сутки площадь возгорания увеличилась с 240 до 500 га.

"Подавляющее большинство пожаров — это человеческий фактор. По озеру Глухому у нас есть понимание, что огонь пошёл от озера, то есть это туристы или рыбаки", - сказал министр.

Огонь стремительно распространяется из-за жары и отсутствия осадков.

По данным директора Уральской базы авиационной охраны лесов Романа Лежнина, в тушении пожара под Первоуральском задействованы более 100 человек. По региону к ликвидации огня привлечены 210 человек и 70 единиц техники.

Тушение пожара осложняет болотистая местность. Здесь пожарные применяют метод встречного пала.

Вчера из СНТ "Мирный" и баз отдыха рядом с озером эвакуировали 83 человека, из них 12 детей. Она прошла в добровольном порядке. Многие люди остались на участках и оказывали помощь пожарным.

На данный момент в Свердловской области локализованы 14 пожаров на площади более 1 003 га. Нелокализованными остаются ещё 15 возгораний площадью 765 га.