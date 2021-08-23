Для борьбы с лесным пожаром под Первоуральском спасатели применили встречный пал

Чтобы избежать повторного возгорания выжженную траву и деревья пролили с помощью ранцевых огнетушителей Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Под Первоуральском продолжает бушевать лесной пожар. Спасатели пытаются оградить от огня садовое товарищество «Мирный».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за возникшей угрозы распространения пожара на дома СНТ в воскресенье прошла эвакуация 83 человек, в том числе 12 детей. Огнеборцами проводилось окарауливание садового товарищества, мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

После подготовки минерализованной полосы и ослабления ветра спасатели подожгли лесной настил навстречу лесному пожару. Чтобы избежать повторного возгорания выжженную траву и деревья пролили с помощью ранцевых огнетушителей.

К позднему вечеру группировка в СНТ увеличилась. Для тушения пожара были привлечены силы РСЧС в количестве 121 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 13 единиц техники, 77 человек личного состава.

Напомним, пожар под Первоуральском полыхает давно. В среду, 18 августа, из этих мест эвакуировали 100 человек. Тогда также было принято решение тушить огонь встречным палом.