Пермские власти опубликовали список погибших при стрельбе в университете

21 сентября объявлено Днём траура. Фото: Алексей Кунилов

Опубликован список погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Его обнародовало министерство безопасности Пермского края.

В ходе нападения на вуз погибли:

Энгауз Маргарита Геннадьевна — 66 лет;

Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет;

Самченко Ксения Павловна — 18 лет;

Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет;

Айгельдина Анна Александровна — 26 лет;

Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.

Кроме того, ранения получили 28 человек. 21 сентября было объявлено в Пермском крае Днём траура.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, около 11:00 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл огонь на поражение на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе вуза. При задержании злоумышленника ранили. Сначала сообщалось, что он погиб, но позже эту информацию опровергли. Сейчас нападавший в тяжёлом состоянии находится в реанимации.

Губернатор Пермского края поручил краевому правительству оказать материальную помощь. Решение выплатить компенсации семьям погибших, а также пострадавшим приняло и руководство Пермского университета.

«Семьям погибших направят по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы – по 500 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края», - сообщается в Telegram-канале пермского кабмина.

В ПГНИУ принято решение выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, раненым будет выплачено по 500 тыс. рублей. В эндаумент-фонде ПГНИУ организован специальный целевой сбор для реабилитации пострадавших и дальнейшей поддержки. Вы тоже можете оказать материальную поддержку пострадавшим, сообщили в пресс-службе вуза.