На Урале зафиксировано ещё одно массовое отравление нелегальным алкоголем

В крови погибших от контрафактного алкоголя жителей Курганской области, как и у свердловчан и оренбуржцев, обнаружили метанол. Фото: Алексей Кунилов

В Курганской области от отравления контрафактным алкоголем погибли три человека, ещё три - пострадали. Подозреваемый в сбыте опасной продукции, содержащей метиловый спирт, задержан.

Им оказался местный 56-летний житель. В ходе обысков у него дома и в автомобиле у мужчины нашли 60 литров суррогатного алкоголя. Он покупал его в разных регионах для дальнейшего сбыта. Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц").

"В настоящее время по делу проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Инциденты с отравлением произошли в регионе ещё в сентябре. Известно об этом стало только сейчас.

"По данным следствия, в сентябре текущего года шесть человек были госпитализированы после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, три человека скончались в течение месяца", - рассказали также в СКР.

Напомним, что в октябре стало известно о массовом отравлении людей алкоголем в Оренбургской и Свердловской областях. Пострадавшие начали поступать в больницы с 7 октября. Погибли более 30 оренбуржцев и 18 свердловчан. Возбуждены и расследуются уголовные дела. На Среднем Урале установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

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