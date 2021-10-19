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19 октября 2021, 10:32

В Свердловской области запустили горячую линию по контрафактному алкоголю

Девушка выбирает вино

По всем поступившим обращениям будут организованы проверочные мероприятия. Фото: Галина Соловьёва

После гибели 18 человек прокуратура Свердловской области организовала горячую линию для выявления фактов незаконного сбыта контрафактного алкоголя. Обратившихся попросят назвать адрес производства или продажи опасной продукции и указать данные о торговцах.

С 19 октября звонки принимаются по телефону 8 (343) 376-82-61. Позвонившие должны представиться, по возможности оставить контактные данные, а также данные о фактах производства суррогатного алкоголя.

Свердловчане могут обращаться также лично в прокуратуру с заявлениями по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21, - а также через интернет-приёмную прокуратуры области.

"В настоящее время органами прокуратуры организованы надзорные мероприятия с целью выявления иных фактов производства и реализации контрафактной алкогольсодержащей продукции. По всем поступившим обращениям будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей", - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, что центральный аппарат СК взял на контроль расследование уголовного дела о гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом в Свердловской области. Установлено, что опасная продукция была реализована в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как писала "ОГ", среди погибших значатся 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25–30 до 78 лет.

Обо всех известных точках производства и сбыта контрафактной алкогольной продукции жителей региона просят также сообщать по единому номеру экстренных служб "112".

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Областная газета Свердловской области

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